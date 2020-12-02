На Харьковщине за сутки умерли 11 заболевших коронавирусом

В Харьковской области за сутки выявили 659 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 56361 инфицированного COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 766 человека, за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 34738 заболевших уже выздоровели (+1155 – за последние сутки), 20857 жителей Харьковщины еще болеют, из них 507 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 58276 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 361 жителя Харьковщины.