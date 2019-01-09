На Харьковщине задержали грабителя, который сломал нос женщине

09 января 2019 г. 13:08
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На Харьковщине правоохранители задержали мужчину за совершение разбойного нападения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 января около 00:15 в Купянске злоумышленник избил женщину и отобрал у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном.

У пострадавшей женщины врачи диагностировали перелом костей носа.

За совершение преступления полицейские задержали 25-летнего ранее судимого местного жителя.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас он находится в ИВС. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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