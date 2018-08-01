На Харьковщине задержали подозреваемых в убийстве контрактника в Лозовой

01 августа 2018 г. 10:55
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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 23-летнего военнослужащего-контрактника батальона «Донбасс Украина». 

Об этом сообщил комбат батальона Вячеслав Власенко «Филин» на своей странице в Facebook.

«Вбивць знайдено за один день і заарештовано.
Нелюди, що по-звірячому вбили Костянтина Козакова, будуть суворо і справедливо покарані», - написал комбат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 июля в полицию поступила информация об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями на территории воинской части в городе Лозовая.

Как установили правоохранители, погибшим оказался 23-летний уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в батальоне специального назначения.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, следствием установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории военной части. Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами по голове и туловищу. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.

31 июля правоохранители задержали причастных к совершению тяжкого преступления мужчин, они признались в убийстве.

Следователями Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 «умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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