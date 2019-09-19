 

СБУ задержала женщину-информатора, завербованную боевиками "ЛНР"

19 сентября 2019 г. 14:35
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жительницу Луганской области, которая передавала разведывательную информацию российско-террористическим вооруженным формированиям.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам женщину завербовали боевики. С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ" ЛНР ".

Следователи СБУ задокументировали, что женщина собирала информацию и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, их численность, личный состав, вооружение, дислокации, организацию охраны. Для конспирации женщина «искренне» помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты.

Собранные женщиной данные российские наемники использовали для планирования военных действий против Вооруженных Сил Украины и осуществления диверсионных актов на подконтрольной украинскому власти территории Луганщины.

Сотрудники СБУ задержали сообщницу террористов в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганщины при попытке передачи информации незаконным вооруженным формированием, контролируемых Российской Федерацией.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной о подозрении в содействии деятельности террористической организации по  ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Контрразведчики Службы также установили личность представителя так называемого "МГБ ЛНР", который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленницы происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

 

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