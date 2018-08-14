На харьковском авиазаводе из-за невыплаты зарплаты рабочий собирался совершить самоубийство

На Харьковском авиазаводе один из рабочих ХГАПП пригрозил покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Журналист в Фейсбук.

Происшествие произошло сегодня утром, 14 августа.

Как сообщается, группа рабочих пыталась зарегистрировать написанные заявления об увольнении в связи с невыплатой зарплаты в отделе кадров.

Попытки рабочих завода оказались неудачными, и рабочий 33-го цеха завода по фамилии Ермолаев пригрозил совершением самоубийства.

Свой поступок мужчина объяснил отсутствием средств на содержание семьи и нежеланием руководства предприятия покрывать долги перед работниками предприятия.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня на завод пришел один из сотрудников завода и со скандалом потребовал выплатить ему зарплату.

В противном случае мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством.

Прибывшие на место инцидента правоохранители переговорили с мужчиной и удостоверились, что при нем нет никаких опасных предметов, при помощи которых он мог причинить себе вред.

У мужчины приняли заявление, и он покинул территорию завода.