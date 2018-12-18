На харьковском вокзале нашли пропавшего подростка

Харьковские патрульные полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, мальчика обнаружили на территории железнодорожного вокзала.
Подросток ночью 17 декабря сбежал из детского дома семейного типа после ссоры с опекунами.
Как пояснил путешественник, он хотел поехать к своей старшей сестре в город Харьков.
Правоохранители выяснили, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
Решается вопрос о привлечении опекунов к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
С ребенком проведена профилактическая беседа о недопущении подобного поведения в дальнейшем.