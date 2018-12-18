На харьковском вокзале нашли пропавшего подростка

18 декабря 2018 г. 17:50
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Харьковские патрульные полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, мальчика обнаружили на территории железнодорожного вокзала.

Подросток ночью 17 декабря сбежал из детского дома семейного типа после ссоры с опекунами.

Как пояснил путешественник, он хотел поехать к своей старшей сестре в город Харьков.

Правоохранители выяснили, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Решается вопрос о привлечении опекунов к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С ребенком проведена профилактическая беседа о недопущении подобного поведения в дальнейшем.

 

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