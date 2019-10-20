 

На Холодной Горе разоблачили наркокурьеров с партией "закладок"

20 октября 2019 г. 12:01
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Значительное количество, вероятно, наркотического вещества обнаружили харьковские правоохранители 19 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, ​​в полицию позвонила женщина и сообщила, что на улице Куриловской двое мужчин, приехавших на автомобиле "Renault", подозрительно себя ведут, а именно: что-то прячут в кустах.

Прибывшие по указанному адресу патрульные увидели автомобиль "Renault Trafic", в котором находились двое мужчин. Увидев правоохранителей, мужчины начали заметно нервничать.

В результате проверки патрульные обнаружили у одного из них 11 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Кроме этого, полицейские обнаружили в автомобиле еще 20 свертков, завернутых в синюю изоляционную лету, 17 свертков, завернутых в серую изоляционную лету с неизвестным веществом, 2 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и 4 пакетика с кристаллизованным веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

Также в автомобиле полицейские нашли полимерный зип-пакет, в котором находились два пакета: в первом находилась бумага, которая имела линию разрыва, которая разделяла его на 28 квадратов, внешне похожих на наркотические "марки", во втором же пакете находилась бумага, которая имела линию разрыва и разделяла его на 14 квадратов, которые были внешне похожи на наркотические "марки", а также 1 пакет, в котором находился бумажный квадрат, похожий на наркотическую "марку".

Кроме этого мужчины сообщили правоохранителям, что успели разложить еще около 3 тайников.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Все обнаруженное изъяли на экспертизу.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

 

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