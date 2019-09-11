На Холодной Горе снова снесли строительный забор возле метро - соцсети (видео)

Активисты снова снесли строительный металлический забор, который был неподалеку от выхода из метро на станции «Холодная Гора».
Как сообщили в соцсетях, забор был снесен местными жителями при поддержке предствителей одной из националистических огранизаций вчера вечером.
Соответствующее видео с места событий также было опубликовано.
"На Холодной горе валят забор, ограждающий место постройки торговой площадки", - говорится в сообщении на странице организации.
Напомним, первый раз забор был снесен 17 августа.
По информации местных жителей, на огороженном забором участке планируется строительство незаконных МАФов.
В связи с этим в полицию поступило заявление о проведении проверки законности строительства возле станции метро.
Информация о происшествии была зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Однако вскоре ограждение было восстановлено соотвествующими службами.