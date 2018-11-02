На ХТЗ на окне многоэтажки заметили обнаженного мужчину - соцсети

На окне многоэтажки возле станции метро «им А. С. Масельского» утром заметили полностью обнаженного мужчину, который сидел на подоконнике на лестничной клетке.

Об этом сообщают очевидцы в одной из харьковских групп в Фейсбук.

Как сообщается, на место происшествия приехали полицейские и медики.

Возле дома собрались также харьковчане-очевидцы инцидента.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, 30 октября от совершения самоубийства спасли мужчину, сидевшего на подоконнике многоэтажки на Салтовке и собиравшегося спрыгнуть вниз.