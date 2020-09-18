На ХТЗ обокрали храм: грабителю грозит тюрьма

18 сентября 2020 г. 16:00
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В Харькове правоохранители разоблачили 46-летнего мужчину на краже церковной утвари из храма в Индустриальном районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

17 сентября около в 18:00 в полицию от священнослужителя храма Святого священномученика Александра Харьковской епархии поступило обращение о том, что в период времени с 14:00 до 14:30 неизвестный совершил кражу церковного имущества.

Правоохранители установили, что злоумышленником является 46-летний ранее не судимый мужчина, который через открытую дверь проник в нижний алтарь храма и похитил церковную утварь и книгу для крещения.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

 

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