На ХТЗ обокрали храм: грабителю грозит тюрьма

В Харькове правоохранители разоблачили 46-летнего мужчину на краже церковной утвари из храма в Индустриальном районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

17 сентября около в 18:00 в полицию от священнослужителя храма Святого священномученика Александра Харьковской епархии поступило обращение о том, что в период времени с 14:00 до 14:30 неизвестный совершил кражу церковного имущества.

Правоохранители установили, что злоумышленником является 46-летний ранее не судимый мужчина, который через открытую дверь проник в нижний алтарь храма и похитил церковную утварь и книгу для крещения.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.