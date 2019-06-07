На ХТЗ ограбили мужчину, грабитель задержан

В Индустриальном районе Харькова правоохранители задержали грабителя.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, около 19 часов 6 июня во время патрулирования полицeйские получили информацию о совершении грабежа на улице Электовозной и ориентировку на неизвестного, который с применением силы открыто завладел банковской карточкой заявителя.
Впоследствии на улице Шариковой полицeйские увидели мужчину, который подпадал под ориентировку.
Во время поверхностной проверки мужчины патрульные обнаружили у него карточку заявителя, с которой он уже успел снять денежные средства в размере 2000 гривен.
Для установлeния всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-опeративную группу.