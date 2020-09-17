На Изюмщине харьковчанин обнаружил в посадке шкуру убитого лося: в деле разбирается полиция

17 сентября 2020 г. 11:07
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Полиция разбирается в деле по обращению волонтеров, которые заявили о возможном факте незаконной охоты на Изюмщине.

По сообщению заявителей, неизвестные подстрелили лося, а затем сняли с него шкуру.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 сентября 2020 около 17:20 в полицию от харьковчанина поступило сообщение о том, что в посадке на 646 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский обнаружил шкуру лося.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. 

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. 

Полиция разыскивает причастных к данному происшествию лиц. 

 

Видео: 

Поліція Ізюмщини відреагувала на факт незаконного полювання

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