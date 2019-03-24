На КПВВ на Донбассе скопилось более 200 авто

24 марта 2019 г. 10:53
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В контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил утром на въезд и выезд находилось 220 автомобилей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: Майорское - 20/70; Марьинка - 0/60; Новотроицкое - 5/30; Гнутово -15/20", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Как отметили в Госпогранслужбе, за прошедшие сутки по сравнению с предыдущими отмечалось уменьшение пассажирского и некоторое увеличение транспортного потоков.

Всего через КПВВ, по данным пограничников, проследовало более 48 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств.

Также в пресс-службе пограничников сообщили, что  с 7 часов утра 24 марта 2019 года  пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Золотое» по решению командующего ООС восстановлен.

Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций.

Однако в ГПСУ отметили, что ни один гражданин и ни одно транспортное средство через КПВВ «Золотое" не последовали.

 

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