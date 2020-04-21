На Павловом Поле неадекватная женщина прямо на улице задушила кота, ее отправили в больницу

В Харькове прямо на улице женщина убила кота.

Об этом первыми сообщили в соцсетях очевидцы, на глазах которых произошел инцидент.

По их словам, все случилось на улице 23-го Августа, возле дома №5.

Также в соцсетях опубликовано фото женщины, которая держит убитое животное в руке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту убийства животного полиция проводит проверку.

По данным полиции, информация о происшествии по улице 23 Августа поступила в полицию 21 апреля в 13:16. 26-летний мужчина сообщил, что возле остановки общественного транспорта женщина бьет и душит кота.

Прибывшие по адресу правоохранители на месте происшествия обнаружили 34-летнюю женщину, которая держала в руке животное уже без признаков жизни. Злоумышленница вела неадекватно, поэтому было принято решение о ее госпитализации в больницу.

Полицейские провели осмотр места происшествия и собрали первичные материалы.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.