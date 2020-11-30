На Павловом Поле отключат отопление и горячую воду

30 ноября 2020 г. 13:24
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3 декабря в сотнях жилых домов на Павловом Поле отключат отопление и горячую воду. Как сообщили в КП "Харьковские теплосети", это связано с заменой дефектного трубопровода на ул. 23 Августа.

В этот день с 8.00 до 22.00 не будет отопления в 226 жилых домах, 11 школах, 6 детских учреждениях и 1 медучреждении. Горячую воду отключат в 163 домах, 8 школах и 6 детсадах, а также в 1 медучреждении на участке, ограниченном улицами 23 Августа, просп. Науки, ул. Деревянко, ул. Балакирева и ул. Отакара Яроша.

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