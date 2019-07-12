На платформе Совета Европы зарегистрировано сообщение об избиении харьковского журналиста

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12 июля 2019 г. 13:32
Источник: Детектор медиа

На платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов 11 июля зарегистрировали сообщение Европейской и Международной федераций журналистов о нападении на оператора службы новостей «Известия» Вадима Макарюка в Харькове.

Об этом сообщается на сайте платформы.

Сообщение зарегистрировано в категории «атаки на физическую безопасность и неприкосновенность журналистов», уровень угрозы - первый, а источник угроз неизвестен. Также указывается, что пока нет реакции государства.

Кроме того, 12 июля представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на Вадима Макарюка и призвал Украину «приложить максимум усилий, чтобы немедленно привлечь виновных к ответственности».

Напомним, 7 июня на территории торгового центра «Барабашово» произошел конфликт , в ходе которого пострадал телеоператор Вадим Макарюк. В результате полученных травм врачи диагностировали у мужчины геморрагический инсульт.

По факту происшествия полиция открыла уголовные производства по нескольким статьям УК Украины. Максимальное наказание согласно санкциям предусматривает до 10 лет лишения свободы. Трем подозреваемым – Сергею Козлюку, Илье Алешкину и Олегу Радченко – судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

 

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