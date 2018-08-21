На площади Конституции устроят флешмоб-сюрприз

21 августа 2018 г. 14:19
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Ко Дню Государственного флага, 23 августа, на площади Конституции в Харькове пройдет флешмоб. По информации начальника Управления культуры и туризма облгосадминистрации Олега Яцины, центральным мероприятием 23 августа станет флешмоб, посвященный государственному флагу, который состоится на площади Конституции. Начало мероприятия - в 9:00.

«В этом году мы подошли к празднованию Дня Флага нестандартно и креативно. Подробности флешмоба мы держим в секрете, чтобы удивить харьковчан. Единственное, что скажу, - приглашаем всех приходить на площадь Конституции в вышиванках. Все желающие смогут принять участие в акции. Будет интересно», - рассказал Олег Яцина.

Также 23 августа в 14:00 в Харьковской областной филармонии состоится концерт, посвященный государственным праздникам.

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