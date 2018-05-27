На площади Свободы ограничат движение транспорта

С 9:00 28 мая до 12:00 4 июня движение транспорта по площади Свободы на участке от перекрестка улицы Сумской и улицы Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина будет ограничено.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Это связано с проведением акции «Дети Харькова - за мир!», посвященной Международному дню защиты детей, уточнили в Департаменте инфраструктуры,

Транспорт будет ходить по правой стороне площади Свободы - от улицы Сумской до улицы Тринклера.

Также в эти дни не будет действовать парковка на площади Свободы - от улицы Тринклера до улицы Сумской.