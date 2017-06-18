На подготовку гуманитария государство тратит в 1,5 раза больше, чем на подготовку инженера - Минобразования

В Украине государственные расходы на подготовку одного гуманитария в 1,5 раза превышают размер финансирования подготовки инженера.

Об этом заявил первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец на парламентских слушаниях Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее.

Чиновник считает такую диспропорцию в финансировании абсурдной.

"По расходам общего фонда бюджета у нас больше тратится на подготовку гуманитариев. Расходы на одного гуманитария в 1,5 раза выше, чем на инженера. Абсурд! Мы не брали медицину, но, думаю, с медициной ситуация почти аналогичная. В то время как в мире на подготовку фармацевта, ветеринара, медика тратится в четыре раза больше, чем на подготовку гуманитария ", - сказал Ковтунец.

Как пишет издание, в связи с такой ситуацией, Министерство здравоохранения Украины настаивает на изменении уровня финансирования для различных специальностей. В Минздраве считают, что на подготовку медика должна расходоваться больше, чем другого специалиста.