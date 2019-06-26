На проспекте Григоренко ночью развешивали таблички с именем маршала Жукова

В Харькове на проспекте генерала Петра Григоренко, который ранее назывался «проспект маршала Жукова», неизвестные по ночам заменяют таблички на «старое» название.

"Новые-старые" таблички уже установили на пяти домах вдоль проспекта, пишет UA:Харьков.

Один из местных жителей рассказал, что его знакомый заметил работы по замене табличек, которые проводили неизвестные.

"Возле дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и уехали. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? ", – говорит харьковчанин.

На место проведения работ вызвали полицию, однако неизвестные отказались представляться и заявили, что действуют на основании некоего соглашения. При этом они не продемонстрировали полиции никаких документов и не дали объяснений того факта, почему работы по замене табличек проводятся ночью. Полиция потребовала от них прекратить работы до наступления светлого времени суток.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы петиции с требованиями убрать с центральной площади города волонтерскую палатку, а также вернуть проспекту Петра Григоренко, переименованному в рамках декоммунизации, имя маршала Жукова.

Геннадий Кернес публично призвал поддержать эти петиции и пообещал сделать все для реализации озвученных предложений. В рекордные сроки петиции набрали необходимые для их рассмотрения пять тысяч голосов.

12 мая харьковчане провели акцию протеста с требованием к Кернесу отказаться от озвученных им инициатив снести волонтерскую палатку "Все для Победы" и вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Украинский институт нацпамяти указал Кернесу на недопустимость нарушения законодательства и напомнил об уголовной ответственности за такие деяния.

Тем не менее, за возвращение проспекту старого названия проголосовали депутаты на сессии горсовета 19 июня, а 21 июня городской голова Харькова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.