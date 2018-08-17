На рынке "Барабашово" женщина незаконно продавала алкоголь и сигареты "с рук"

Во время рейда на рынке «Барабашова» полицейские обнаружили 47-летнюю харьковчанку, которая нарушала правила торговли.

Как сообщили в Киевском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, женщина частным образом на разлив торговала спиртными напитками и сигаретами.

Правоохранители изъяли у нее 12 пачек сигарет различных марок и 5 бутылок алкогольных напитков.

За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками на нарушительницу полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 156 Кодекса об административных правонарушениях.

Женщине грозит штраф от 510 до 850 гривен с конфискацией товара.