На рынке "Барабашово" женщина незаконно продавала алкоголь и сигареты "с рук"

17 августа 2018 г. 13:03
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Во время рейда на рынке «Барабашова» полицейские обнаружили 47-летнюю харьковчанку, которая нарушала правила торговли.

Как сообщили в Киевском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, женщина частным образом на разлив торговала спиртными напитками и сигаретами.

Правоохранители изъяли у нее 12 пачек сигарет различных марок и 5 бутылок алкогольных напитков.

За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками на  нарушительницу полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 156 Кодекса об административных правонарушениях.

Женщине грозит штраф от 510 до 850 гривен с конфискацией товара.

 

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