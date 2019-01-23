На Салтовке нелегально работала гослотерея

На улице Героев Труда полицейские обнаружили заведение государственной лотереи, которое работало незаконно.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские установили, что нежилое помещение для размещения государственной лотереи арендовал 53-летний харьковчанин.
Мужчина с октября прошлого года продавал билеты лотереи и при этом не был их официальным распространителем.
Такие действия являются нарушением требований Закона Украины «О государственных лотереях в Украине».
Из помещения лотереи полицейские изъяли 10 системных блоков.
За нарушение правил порядка осуществления хозяйственной деятельности на мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.