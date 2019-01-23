На Салтовке нелегально работала гослотерея

23 января 2019 г. 11:48
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На улице Героев Труда полицейские обнаружили заведение государственной лотереи, которое работало незаконно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что нежилое помещение для размещения государственной лотереи арендовал 53-летний харьковчанин.

Мужчина с октября прошлого года продавал билеты лотереи и при этом не был их официальным распространителем.

Такие действия являются нарушением требований Закона Украины «О государственных лотереях в Украине».

Из помещения лотереи полицейские изъяли 10 системных блоков.

За нарушение правил порядка осуществления хозяйственной деятельности на мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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