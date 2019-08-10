На Салтовке троллейбусы временно изменят маршруты

12, 13 и 14 августа с 9:30 до 15:00 движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода.

На этот период троллейбусы будут ходить так:

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;

№19 - не ходит;

№20 - не ходит.