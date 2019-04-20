На Салтовке у наркосбытчика нашли свертки с метадоном

18 апреля у дома на проспекте Льва Ландау правоохранители обнаружили наркосбытчика.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе досмотра личных вещей у 33-летнего харьковчанина изъяли 44 свертка с веществом белого цвета в кристаллическом состоянии. По словам мужчины, в свертках находилось наркотическое средство метадон.

Полицейские установили, что злоумышленник успел разложить для потребителей три «закладки» с наркотиком.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований Московского отдела полиции по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 8 лет.

Следственные действия продолжаются.