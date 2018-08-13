На Салтовке у пойманного с поличным грабителя нашли запрещенные вещества

13 августа 2018 г. 10:25
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Днем 12 августа патрульные полицейские получили сообщение о грабеже.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, на улице Дружбы Народов неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку и скрылся.

При обследовании территории патрульные увидели мужчину, который подпадал под описание злоумышленника.

При поверхностной проверке правоохранители обнаружили у мужчины фрагмент золотой цепочки, а также пакетики с неизвестным веществом, внешне похожим на наркотическое.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные  на место вызвали следственно-оперативную группу.

 

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