На Салтовке у пойманного с поличным грабителя нашли запрещенные вещества

Днем 12 августа патрульные полицейские получили сообщение о грабеже.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, на улице Дружбы Народов неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку и скрылся.

При обследовании территории патрульные увидели мужчину, который подпадал под описание злоумышленника.

При поверхностной проверке правоохранители обнаружили у мужчины фрагмент золотой цепочки, а также пакетики с неизвестным веществом, внешне похожим на наркотическое.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу.