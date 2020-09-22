На Салтовке задержали харьковчанина, который был в розыске за кражи из храмов

22 сентября 2020 г. 13:11
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На Салтовке полиция задержала 31-летнего харьковчанина, который находился в розыске за совершение серии краж из храмов в различных регионах Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, на счету злоумышленника 7 эпизодов преступной деятельности, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Вор проникал в храмы, откуда похищал иконы и другие ценные вещи. Затем с помощью сети интернет подыскивал покупателей на собственность. 

Награбленное имущество он сбывал через Интернет. 

Злоумышленник был приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение краж по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. 

Как отмечается, мужчина постоянно менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми, чтобы полиция не смогла выйти на его след. Он был объявлен в розыск в марте этого года. 

Однако работники харьковского уголовного розыска установили место, где скрывался злоумышленник.

Утром 22 августа у дома по улице Бучмы полиция задержала разыскиваемого. Сейчас он передан в Новобаварский отдел полиции для дальнейшего помещения в СИЗО. 

 

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