На Салтовке задержали харьковчанина, который был в розыске за кражи из храмов

На Салтовке полиция задержала 31-летнего харьковчанина, который находился в розыске за совершение серии краж из храмов в различных регионах Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, на счету злоумышленника 7 эпизодов преступной деятельности, которые он совершил на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Вор проникал в храмы, откуда похищал иконы и другие ценные вещи. Затем с помощью сети интернет подыскивал покупателей на собственность.

Награбленное имущество он сбывал через Интернет.

Злоумышленник был приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение краж по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, мужчина постоянно менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми, чтобы полиция не смогла выйти на его след. Он был объявлен в розыск в марте этого года.

Однако работники харьковского уголовного розыска установили место, где скрывался злоумышленник.

Утром 22 августа у дома по улице Бучмы полиция задержала разыскиваемого. Сейчас он передан в Новобаварский отдел полиции для дальнейшего помещения в СИЗО.