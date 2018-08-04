На Салтовском шоссе пьяный харьковчанин «захватил заложников» и вызвал полицию

В ночь на 4 августа харьковские патрульные получили сообщение о захвате заложников на Салтовском шоссе в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину в нетрезвом состоянии.

Полицейские выяснили, что информация о захвате заложников оказалась ложной.

За ложный вызов полиции патрульные составили на мужчину административные протоколы по ст. 178 КУоАП "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде", а также по ст. 183 КУпАП "Заведомо ложный вызов специальных служб".

В полиции напомнили, что в Украине за заведомо ложные вызовы спецслужб и сообщения кроме административной ответственности по ст. 183 КУоАП предумотрена и уголовная ответственность – по ст. 259 УК.