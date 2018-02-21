На сессии горсовета рассказали о рассмотрении вопроса о присвоении харьковской школе №11 имени Даниила Дидыка

На сессии Харьковского горсовета, которая проходит сегодня, рассматривают вопрос о присвоении харьковской школе№11 имени школьника, погибшего в результате теракта возле Дворца Спорта.

Пока на школе, где учился Даниил Дидык, установят мемориальную доску.

Что касается присвоения школе его имени, то на сессии были даны поручения топонимической комиссии рассмотреть этот вопрос в связи с тем, что петиция набрала достаточное количество голосов.

Сам же вопрос будет вынесен на следующую сессию

Напомним, петиция о присвоении школе №11 города Харькова имени Даниила Дидыка набрала долее 5 тысяч голосов.