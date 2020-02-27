На сессии облсовета Кучер попросил главу полиции Харьковской области разобраться с водителем авто, устроившим опасный дрифт в центре города

Как сообщалось, сегодня, 27 февраля, проходит заседание сессии Харьковского облсовета.

Среди вопросов на повестке дня сессии был вопрос об отчете начальника полиции Харьковской области Валерия Сокуренко.

Выступая перед депутатами, глава полиции Харьковской области заявил, что приоритетами в работе полиции есть борьба с наркопреступностью, в частности, с засильем телеграмм-каналов, где торгуют наркотиками.

По его данным, в прошлом году было выявлено 5 таких интернет-магазинов, но на самом деле, по словам Сокуренко, их гораздо больше.

Сейчас идет работа правоохранителей над тем, чтобы экипажи полиции оперативнее выезжали на вызовы.

Глава ХОГА Алексей Кучер, в свою очередь, попросил Сокуренко, чтобы полиция строже реагировала на нарушение правил дорожного движения, в частности, он потребовал от него и прокуратуры разобраться с водителем, устроившим опасный дрифт на площади Конституции, который произошел накануне рядом с местом страшного ДТП, участниками которого были харьковчане Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Тогда, в октябре 2017 года в результате столкновения их автомобилей погибли 6 человек и пятеро получили различные травмы.