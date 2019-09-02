На станциях метро планируют установить еще 334 валидатора

На станциях метро установлено 100 валидаторов для пользователей системы «E-ticket».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, за августбыло дополнительно выдано 30 льготных электронных билетов ученикам школ , а также работникам районных территориальных центров предоставления социальных услуг и харьковским коммунальщикам - 36 билета.Кроме того, в августе в связи с потерей или повреждением школьникам заменили 206 билетов.

Напомним, что с декабря 2017 года система «Электронный билет» внедрена в наземном электротранспорте. Установлен 451 бортовой компьютер и смонтированы 1419 валидаторов регистрации проезда. По состоянию на 1 сентября, на трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 170 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов

В дополнение к уже установленным ста валидаторам на станциях метро планируется установить еще 334.