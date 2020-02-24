На украинской границе и в аэропортах усилили меры безопасности из-за коронавируса в Италии

В Украине на государственной границе и в аэропортах усилят меры из-за коронавируса в Италии. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, ситуацию с коронавирусом в Италии оперативно довели до подразделений пограничников.

"Чтобы усилить наблюдение за пассажирами, которые следуют из Италии. Это около 20 рейсов в неделю через столичные аэропорты", - заявил Демченко.

По его словам, пограничники будут наблюдать за состоянием здоровья пассажиров этих рейсов.

"Если у нас будет беспокойство относительно состояния их здоровья, будем советовать им обратиться к медикам или вызвать на место медперсонал. Такая же ситуация в автомобильных пунктах пропуска на границе со странами ЕС, например, через Закарпатье идут автобусные рейсы из Италии", - добавил он.

Кроме того, Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в итальянские регионы Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где наибольший риск заражения коронавирусом Covid-2019. Соответствующее заявление МИД и рекомендации тем, кто планирует путешествие в Италию, опубликовали на сайте Консульской службы.