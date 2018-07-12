На вокзале в Харькове 9-летняя девочка несколько дней провела с пьяной матерью

В Харькове на Южном вокзале девятилетняя девочка пять дней находилась при пьяной матери, которая спала на лавочке. Ребенок спал там же.

Об этом сообщила активистка и экс-патрульная полицейская Ляна Теремкова на своей странице в Фейсбук.

Ляна рассказала, что со слов девочки, которую зовут Настя, они с мамой приехали из России, там живет ее отчим, который прислал ее маме денег, чтобы она купила билеты.

Однако горе-мать покормила дочку в МакДональдсе на часть этих денег, а на остальные напоила спиртным всех желающих на вокзале и сама напилась.

Как выяснили правоохранители, девочка - одесситка, ее мама тоже. В Одессе они не были 3 года, а в Харьков приехали погулять.

Патрульные полицейские составили протокол о полицейской опеке и доставили ребенка в детское отделение больницы на улице Муранова.

Позже девочку отправят в реабилитационный центр в Одессу.

А мать девочки, по словам активистки, почти сразу забыла о своей дочери и продолжила кутить на харьковском вокзале.