 

НАБУ задержало Гладковского при попытке покинуть страну

17 октября 2019 г. 17:45
Источник: 112.ua
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Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало Национальной антикоррупционное бюро", - отметил журналист. 

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Тогда сообщалось, что в 2015-2016 гг. был открыт ряд уголовных производств против оборонных предприятий.

 

Видео: 

Гладковского задержали при попытке выезда из страны

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