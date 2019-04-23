Нацгвардейцы спасли харьковского таксиста от нападения иностранцев

23 апреля 2019 г. 15:42
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В Харькове двое военнослужащих 5 Слобожанской бригады Нацвардии Украины спасли таксиста от напавших на него студентов-иностранцев, которые едва не задушили его.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, около часа ночи 22 апреля гвардейцы, которые круглосуточно охраняют консульское учреждение, услышали крики о помощи.

Приблизившись к авто, они увидели, как четверо молодых людей агрессивно конфликтуют с таксистом. Военные оперативно прекратили правонарушение, вызвали полицию и мобильную группу быстрого реагирования, которые задержали нападавших.

При осмотре места происшествия обнаружили травматический пистолет и нож.

Таким образом нацгвардейцы предотвратили вероятные тяжкие последствия.

 

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