Нацгвардейцы спасли харьковского таксиста от нападения иностранцев

В Харькове двое военнослужащих 5 Слобожанской бригады Нацвардии Украины спасли таксиста от напавших на него студентов-иностранцев, которые едва не задушили его.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, около часа ночи 22 апреля гвардейцы, которые круглосуточно охраняют консульское учреждение, услышали крики о помощи.

Приблизившись к авто, они увидели, как четверо молодых людей агрессивно конфликтуют с таксистом. Военные оперативно прекратили правонарушение, вызвали полицию и мобильную группу быстрого реагирования, которые задержали нападавших.

При осмотре места происшествия обнаружили травматический пистолет и нож.

Таким образом нацгвардейцы предотвратили вероятные тяжкие последствия.