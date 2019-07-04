Национальной полиции - 4 года. Харьковские правоохранители отметили профессиональный праздник на площади Свободы

Ай, моя умничка, где мячик? Хорошо.

Быстро найти оружие, взрывчатку или другие опасные предметы - за игру в мяч 7-летний Халк готов выполнять любые задачи, даже самые сложные. С начала весны четвероногий полицейский и его напарник, кинолог Сергей Иванов, работают по насыщенныму графику. Часто сверхурочно. Из-за многочисленных анонимных сообщений о заминировании объектов в Харькове работы хватает, говорит Сергей.

Сергей Иванов, кинолог:



Об'єктів багато і їхня загальна площа дуже велика. Плюс літо, спека. давали трошки відпочити. пПпити води. Десь в холодку, в тіньку. Оце все обстеження. Для нього це не робота, це для нас робота. Для неї це гра, оце його любимий м'ячик, за який він працює.

А вот Рамиль Байрамов ежедневно патрулирует улицы города со своим напарником - конем по кличке Журавель. Каждый день работают по несколько часов, проходят около 8 километров. Все для того, чтобы обеспечивать порядок и вовремя задерживать преступников.

Рамиль Байрамов, кавалерист:

Одеваем лошадь, сначала вальтрапчик, потом седло, одеваем. Потом уздечку. подготовились и выезжаем с напарником на службу. Подготавливаемся, тренируемся на базе. Не каждый день, но стараемся чаще у себя в манеже тренироваться. Иногда я его, конечно, учу. Но, в основном он меня. Он более опытный на этой, как говорится, должности. Он еще с милиции начинал.

Четвертую годовщину создания полиции в Харькове правоохранители отмечали вместе с другими горожанами, на площади Свободы. Устроили показательные выступления кинологов, конной полиции и велопатруля, а также конкурсы для детей на знание правил дорожного движения. Говорят - хотят показать, что полиции можно доверять и постоянно работают над обеспечением порядка в городе. Кроме поиска преступников, патрулирования и других важных задач, сейчас готовятся к выборам.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской обл.:

Вибори, які пройшли, поліція показала, що може виконувати завдання у непростій ситуації. Вибори пройшли демократично і весь світ це признав. Тепер стоїть завдання - вибори до Верховної Ради. Ми готові їх забезпечити, забезпечити безпекову складову.

Харьковчане говорят, за 4 года убедились, что реформа полиции работает, однако есть недостатки, с которыми борьба продолжается и сейчас.

Наталья Змиевская:

Кількість потрібно збільшити. Багато ж скільки всього проходе в нашій країні поганого. А треба наводити порядок.

Тамила Пасичник:

Більше хотілося б їх бачити на вулицях. Не тільки машини по вулицях їздить, а й обходи повинні буть, щоб контролювати нашу молодь.

Потребность в реформировании правоохранительной системы возникла в обществе после революции Достоинства. Закон "О Национальной полиции" Верховная Рада приняла в 15-м году. Четыре года назад, 4 июля, первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.