Накажут ли следователя и экспертов? Адвокаты по делу об аварии на Сумской настаивают на расследованиях

Представитель потерпевших по делу о резонансной аварии на Сумской, Дмитрий Марцонь, планирует через суд добиться открытия производства в отношении следователя Игоря Волкова и нарколога Елены Федирко. Именно она первой осматривала водителя "Лексуса", Елену Зайцеву, после ДТП. Ее, как важного свидетеля по делу, в суде ждали полгода. Правоохранители говорили - не могли установить, где находится женщина. Однако, явившись на заседание, Федирко отметила - она ​​не скрывалась, а что ее ищет следователь - вовсе не знала. И подчеркнула, что именно Волков звонил ей несколько раз и говорил сколько брать мочи и крови для исследований. Позже биоматериала не хватило для полного анализа. Дмитрий Марцонь говорит, обратился в Государственное бюро расследований еще в начале июля. Но представители ГБР до сих пор не начали проверять - имела место служебная халатность со стороны следователя и нарколога.

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших:

Вызывает определенные негативные эмоции, в том числе у потерпевших. Сам бы правоохранительный орган должен был разобраться, взять инициативу, но это не происходит, поэтому через суд будем требовать разобраться в этом вопросе. А то, что касается поисков, то у нас была и остается позиция, что это больше походило на определенный театр абсурда. Когда пришла госпожа Федирко и заявила: "Да меня вообще никто не искал!"

Вопрос о наличии наркотиков в организме Елены Зайцевой стал самой обсуждаемой темой во время судебного процесса по делу о смертельном ДТП на Сумской. Ведь это могло стать отягчающим обстоятельством во время вынесения приговора. Сразу после аварии в прокуратуре заявили - водитель "Лексуса" была под действием опиатов. Сама Зайцева уверяла - наркотики не употребляла. Вместе с адвокатами все объясняла таблеткой "Пенталгина", которую приняла перед ДТП. Но впоследствии в обвинительный акт факт обнаружения опиатов не попал. В прокуратуре объяснили - дальнейшие исследования не выявили таких веществ. Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз потом, давая в суде показания, подчеркнули - чтобы установить находилась водитель под воздействием наркотиков или нет, им нужно знать количество опиатов. Представители потерпевших уже после объявления приговора обратились к независимому эксперту. Психиатр-нарколог Борис Михайлов, изучил документы по делу, сделал свой вывод: Зайцева находилась под воздействием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом, и для определения этого считать опиаты не требуется. Достаточно факта наличия препарата в организме.

Борис Михайлов, зав. каф. психотерапии ХМА последипломного образования:

Количественный критерий существует только для алкоголя. 2 промилле. Для всех остальных психоактивных веществ в нормативных документах количественного критерия не существует и достаточно необходимым является определение факта наличия во внутренней среде организма такового вещества.

Адвокат пострадавших, Лариса Матвеева, в ближайшие дни обратится в полицию с требованием открыть производство по экспертам, которые проводили исследования о состоянии водителя "Лексуса" чтобы установить - под наркотиками она или нет. Матвеева говорит - оснований для этого достаточно.

Лариса Матвеева, адвокат потерпевших:

Експерти попереджаються про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві пояснення, надання висновків. Тому, якщо експерти діяли умисно, то це кримінальна відповідальність. Якщо це було просто пов'язано з некомпетентністю, то вони повинні бути звільнені з посади.

Кроме того, уже есть уголовное производство по экспертам-техниках. Еще зимой адвокат Геннадия Дронова, Сергей Перепелица, подал заявление в полиции об открытии дела по специалистам института Бокариуса, проводившим экспертизы. Ведь они не смогли установить точную скорость автомобиля, за рулем которого была Елена Зайцева. В то время, как днепровские специалисты сказали - "Лексус" вылетел на красный сигнал светофора на скорости в 106 километров в час. Затем уголовное производство закрыли. Однако через суд постановление следователя отменили и обязали возобновить расследование.