Не больше трех посылок в месяц. Как депутаты решили бороться с интернет-шопингом

Нардепы решили облагать налогами первые три посылки в месяц из-за рубежа стоимостью более 150 евро и все последующие посылки независимо от их стоимости. Таким образом считают депутаты удастся увеличить поступления в государственный бюджет и поддержать отечественного производителя.

Профессиональной фото и видеосъемкой Игорь Золотухин зарабатывает уже несколько лет. Оборудование, необходимое для работы и реализации творческих замыслов, он покупает за рубежом, через Интернет-сайты производителей и раскрученные международные торговые площадки. Ограничение суммы посылки считает лишь новой возможностью заработать на украинцах.

Игорь Золотухин , фотограф и видеоператор:

Я заказываю фото, видеоборудование с зарубежных сайтов. Покупаю аналоги, потому как, ну не всегда есть возможность купить у нас что-то там оригинальное либо цена не устраивает, либо ещё что-то. Очень часто пользуюсь этими сервисами, и когда я узнал, что нужно будет еще какой-то процент долатить государству, когда я покупаю себе свое же оборудование, меня это очень сильно расстроило. Я считаю, что это в корне неправильно. Почему за счет нас, простых жителей, восполняют государственный бюджет.

Изрядно озабочены из-за новых правил и предприниматели. Александра Брагина - дизайнер одежды и обуви. Материалы для своих изделий - ткани и фурнитуру, женщина покупает большими партиями в Европе, заказывая через Интернет. Если придется платить дополнительный налог, себестоимость того же платья возрастет, что повлечет за собой надбавку на ценнике. В итоге, объясняет Александра, переплатит харьковский покупатель.

Александра Брагина, дизайнер:

Ну конкретно для меня - это шерсть европейского производства. К сожалению, украинские производители такого качества не дают, это уже проверенно не только мной, всеми мастерами, которые пробовали удешевить и поддерждать отечественного производителя. Ну, элементарно, у нас даже овцы такие не водятся. И плюс обработать также как итальянцы или немцы, ну наши не могут, к сожалению, пока что.

Нововведение начнет действовать уже с Нового года. Конечно, если президент утвердит эти поправки. Прежде всего, говорит юрист Борис Замикула, это коснется людей, работающих в сфере торговли, ведь изменения ограничивают количество посылок из-за границы в течение одного календарного месяца.

Борис Замикула, адвокат:

С 1 января 2018 года будет три посылки, каждая из них не больше 150 евро . То есть граждане смогут заказать товара на 450 евро в месяц. 450 евро, в гривневом эквиваленте это больше 13 тысяч гривен.

Все, что выше 150 евро в одной посылке, будет облагаться налогом в размере 32%, говорит эксперт. Поэтому это тоже надо учитывать. Впрочем, появление закона не является гарантией, что люди, коммерсанты начнут играть по установленным правилам, рассуждает специалист. Существует много возможностей избежать лишнего налогообложения.

Борис Замикула, адвокат:

Если раньше эти посылки выборочно проверялись, то теперь надо контролировать сколько от кого пришли, целая, предлагается определенная база посылок. Идентифицировать лиц будут по паспорту, по индивидуальному номеру, но это все, на самом деле, с 1 января вряд ли заработает. Будут определенные проблемы для фискальной службы. Безусловно, я думаю, первое что приходит в голову - это брать оформлять эту посылку на своих каких-то знакомых, коллег, родственников, тем самым уходить от этого лимита.

В том, что такие меры как-то помогут продвижению в массы товаров отечественного производителя, что также является одной из идей создателей закона, не стоит надеяться, считает юрист.