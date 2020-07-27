«Нам доверяет почти 4 миллиона покупателей», - в АТБ отметили День торговли

Накануне Татьяна отмечала свой профессиональный праздник - День работника торговли. Говорит, ни на минуту не пожалела, что пришла продавцом именно в АТБ - сейчас занимается молочной продукцией.

Татьяна Рекунова, продавец молочного отдела

Хотела работать в торговле и работала до этого. Ну и попала в АТБ, понравилась, и пошло потом год за годом и уже так шесть лет.

Карантин внес свои коррективы в работу - сеть «АТБ» ускорила развитие онлайн-продаж с полным циклом - от выбора товара до адресной доставки.

Татьяна Дудник, управляющая магазина АТБ

Компания успешно работает на украинском рынке более 20 лет, занимает лидирующие позиции по многим показателям. Постоянно покоряет новые регионы. Нам доверяет почти 4 миллиона покупателей и это оправдано - поскольку компания предлагает качественные товары по минимально низким ценам.

Алла одна из постоянных клиентов. Вот уже более 5 лет приходит за покупками именно в АТБ. Говорит с нетерпением ждала, когда его откроют после реконструкции.

Алла Богданова, покупатель

Чем он нравится - тем, что здесь намного дешевле, чем в других магазинах, обслуживание тактичное. Мы уже девочек почти всех на кассе, и девочек и мальчиков знаем. Общаемся друг с другом. И это делает нас в это тяжелое время счастливыми.

Сейчас магазины сети "АТБ" присутствуют уже в 293 населенных пунктах в 24 областях Украины.