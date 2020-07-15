Нападение на журналистов в Харькове: в НСЖУ обратились к полиции

В Национальном союзе журналистов Украины призывают правоохранителей должным образом расследовать дело о препятствовании журналистской деятельности работников СМИ, нападение на которых произошло 14 июля в Харькове.

В тот день утром съемочные группы канала «АТН», медиагруппы «Объектив», 112 канала освещали трагический случай убийства ребенка и самоубийства местной жительницы. Журналисты прибыли к месту происшествия, где на них напал родственник погибшей.

Сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы «Объектив» Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру. Потом начал угрожать журналистке «АТН» Кристине Асыке и оператору Владиславу Самойлову, бросать в них камни. Оператор побежал к автомобилю и попытался спрятаться, но мужчина стал крушить машину, сломал на ней дверные ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару. Материальный ущерб еще устанавливается.

На место происшествия журналисты вызвали полицию, однако прибывшие правоохранители предположили, что журналисты едва ли не провоцировали нападение сами, и не задержали нападавшего, даже не забрали штатив от камеры, принадлежащей «АТН».

Однако канал решил добиваться реакции от правоохранителей и обратился к руководству местной полиции, после чего было открыто производство. Пострадавших медийщиков вызвали в отдел полиции писать заявления.

По информации Отдела коммуникации полиции Харьковской области по факту происшествия следователем Новобаварского отдела полиции Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) и по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Журналисты настаивают, что никоим образом не вторгались в частную собственность во время съемок, никого не провоцировали и не расспрашивали.

«Наша редакционная политика - максимально придерживаться этических норм при освещении трагедий; никогда не заходить во двор, а не идем с микрофоном к людям, у которых горе. Но здесь человек неадекватно отреагировал просто на то, что на улице появились журналисты. К сожалению, у нас полиция практически бездействует в расследованиях дел, связанных с нападениями на работников СМИ. Поэтому харьковские коллеги основном отказываются даже писать заявления после подобных случаев», - прокомментировала инцидент редактор новостей «АТН» Наталья Диденко.