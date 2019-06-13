НАПК вынесло предписание председателю областного совета Чернову

13 июня 2019 г. 11:18
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Как сообщили в пресс-службе Национального агентства по предупреждению коррупции,  ими вынесено предписание председателю Харьковского областного совета Сергею Чернову.

Так, предписание Чернову вынесено в отношении директора "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктора Забашты, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного подчинением ему сына. Таким образом Забашта нарушил требования Закона "О предотвращении коррупции".

Кроме того, в НАПК напомнили, что предписания являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения или организации несет ответственность, предусмотренную статьями 188-46 КУоАП.

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