Наркосбытчика, прятавшего психотропы в рукавах, отправили за решетку

13 марта 2019 г. 15:00
46 просмотров

В Харькове за перевозку психотропных веществ с целью сбыта осудили 41-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта особо опасных психотропных в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Его задержали в январе прошлого года. 

Мужчина спрятал в манжетах собственной куртки и перевозил городским транспортом 18 свертков с психотропным веществом PVP. 

Психотропы злоумышленник собирался сбыть путем раскладки доз в одном из промышленных районов города.

Наркодельца приговорили к 7,5 годам лишения свободы. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.