Наркосбытчика, прятавшего психотропы в рукавах, отправили за решетку

В Харькове за перевозку психотропных веществ с целью сбыта осудили 41-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта особо опасных психотропных в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Его задержали в январе прошлого года.

Мужчина спрятал в манжетах собственной куртки и перевозил городским транспортом 18 свертков с психотропным веществом PVP.

Психотропы злоумышленник собирался сбыть путем раскладки доз в одном из промышленных районов города.

Наркодельца приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

