Нарушение карантина в Харькове. За что полиция составляет админпротоколы?

Более двух сотен админпротоколов составили полицейские за нарушение правил соблюдения карантина с его начала. В основном потому, что некоторые заведения питания, бытовые магазины, магазины одежды или секонд-хенды продолжали свою деятельность.

А вот за превышение количества пассажиров в общественном транспорте к административной ответственности привлечены 4 водителя, еще 3 осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутам, а один водитель ездил без средств индивидуальной защиты.

Всем нарушителям грозит немалый штраф, которого опасается и Павел, он водитель троллейбуса второго маршрута, впрочем, говорит, сейчас пассажиров очень мало.

Павел, водитель троллейбуса

Ну, от - три, пять, семь человек на одну сторону 25 минут и в другую сторону то же самое. Все есть у нас, и заезжаем, обробляєтся, и от у нас все есть. Приехал, на конечной через час побрызгал, специальный там дали нам. И в гараж заезжаем - то же самое. Моют, вытирают, всё брызгают.

Зоя

Меньше людей, меньше намного. Конечно, вечером вот, смотришь, во дворах, вот, в жилмассивах, естественно, вот, молодежи много, детей, много бегает. Вот почему, я удивляюсь, вот карантин, они, по идее должны как-то дома вроде бы сидеть, а не получается.

А вот водителю автобуса 119-го маршрута очевидно все равно на штраф и меры безопасности во время пандемии коронавирусной болезни, так же как и пассажирам, которых в автобус набилось, как говорится, под завязку.

- А чому у вас більше людей, ніж має бути? - А того, що надо більше автобусів пускать. - Сказали, шоб всех брали. - Хто вам сказав всіх брати? - Выйди из автобуса.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь Патрульной полиции в Хар. обл.

У разі, якщо поліцейським буде виявлено перевищення, згідно даної постанови вони складають відповідний протокол, фіксують дане правопорушення. Передаються матеріали до суду, а суд приймає рішення. Штрафна санкція там за дане правопорушення складає від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Протокол складається на водія, а також на керівника автотранспортного підприємства.

С тем, чтобы приобрести себе маску, все те же проблемы. Цены на них так же кусаются, или же их вообще нет. По словам Марии, сейчас в их аптеке есть только респираторные маски, антисептики и перчатки, а обычные маски разлетаются за считанные часы.

Мария, провизор

Получили ночью этой, разобрали, вот в 9 утра уже закончились маски. Будут сегодня поставки ночью. - За якою ціною зараз продаються маски? - По 20 гривен. - Це звичайні от такі. А респіраторні є у вас? - Респираторные, да, вот такие вот у нас есть, 160 гривен.

По последней информации, в настоящее время на Харьковщине официально подтвержден лишь один случай коронавирусной болезни и уже 6 подозрений. 4 из них появились сегодня утром. По данным ХОГА, один человек недавно вернулся из Лондона, двое приехали из Польши и один человек контактировал с коллегой, который был в Египте. Все сейчас находятся в областной инфекционной больнице.

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни, из них 13 летальных, а 8 пациентов выздоровели.

Кроме того, в Министерстве сообщили, что алгоритм действий медиков изменен, и стационарное лечение Covid-19 будут получать только пациенты в среднем и тяжелом состоянии, а также люди с признаками пневмонии или дыхательной недостаточности. И пациенты, которые относятся к группе риска развития осложнений, независимо от тяжести состояния протекания коронавирусной болезни.