Нарушения избирательного законодательства на Харьковщине: полиция открыла 20 уголовных дел, составлено 9 админпротоколов

На Харьковщине правоохранители зарегистрировали 190 сообщений о нарушении избирательного законодательства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Соответствующие заявления о нарушениях поступили в территориальные отделы полиции.

Так, 17 октября в Чугуевском районе в полицию обратился представитель партии. Он сообщил о том, что в городе Изюме неизвестный перевернул палатку политической партии, повредил стол и угрожал работникам. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день на Изюмщине в отдел полиции обратился председатель Харьковской областной региональной партийной организации и рассказал, что обнаружил распространение агитационных материалов, а именно: газет и листовок, содержащих ложную информацию об одном из кандидатов.

По данному факту возбуждено ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

В Дергачевском районе неизвестные повредили кубы политической партии. Об этом в полицию сообщил кандидат в депутаты.

По данному факту проводится проверка.

Всего по данным фактам нарушений на Харьковщине полиция открыла 20 уголовных производств, из которых 8 - по ч. 1 и 2 ст. 296 (хулиганство), 3 - по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя), 1 - по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 1 - по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума), 2 - по ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), 4 - по ч. 2,3 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и 1 - ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работниками полиции составлено 9 административных протоколов: 1 - по ст. 173, 6 - по ст. 212-13, 2 - по ст. 212-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях.