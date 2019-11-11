NASA представила первый электросамолет

11 ноября 2019 г. 16:05
Источник: Украинская правда
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NASA представила первый полностью электрический самолет в условиях, когда авиапромышленность старается уменьшить выбросы самолетами двуокиси углерода для борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает NHK.

"Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства продемонстрировало в Калифорнии свой небольшой самолет X-57 Maxwell, который разрабатывало с 2015 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Х-57 базируется на 4-местном самолете и имеет по 7 пропеллеров на каждом крыле. 

Их приводят в движение электромоторы, питаемые литий-ионными батареями разработки NASA.

Сообщается, что при взлетах и посадках будут работать все пропеллеры, а в полете будут задействованы только более крупные пропеллеры на концах крыльев.

 

Видео: 

NASA's first manned X-plane in 2 decades is 100% electric

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