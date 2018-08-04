NASA представило космонавтов, которые полетят на МКС на пилотируемых кораблях

04 августа 2018 г. 14:30
Источник: УНИАН
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NASA назвало имена космонавтов, которые первыми полетят на космических кораблях Dragon компании SpaceX и CTS-100 Starliner компании Boeing.

Об этом американское космическое агентство сообщило на своем сайте.

На корабле Dragon к Международной космической станции отправятся Виктор Гловер, Майк Хопкинс, Боб Бенкен и Дог Харли.

На Starliner к МКС полетят Джон Кассада, Сунита Уильямс, Эрик Боу, Крис Фергюсон и Николь Амапу-Манн.

Беспилотный полет Crew Dragon на МКС запланирован на ноябрь 2018 года, а в апреле 2019 года за ним последует полет с астронавтами на борту. CTS-100 Starliner отправится в первый беспилотный полет в конце 2018 или начале 2019-го, с астронавтами - летом 2019 года.

Запуски кораблей предусмотрены программой развития частных пилотируемых космических кораблей.

На реализацию программы NASA выделило более $8 млрд.

 

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