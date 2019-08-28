Население Харькова сокращается - данные статистики

Население Харьковщины в 2019 году, несмотря на уменьшение смертности, продолжает сокращаться.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

На 1 июля 2019 года в Харькове проживало 1443,0 тыс. человек.

В течение января-июня 2019 численность населения города уменьшилась на 3120 человек.

По данным облстата, за январь-июнь 2019 г. родилось 4643 младенца, что на 5,6% меньше, чем в январе-июне 2018.

Количество умерших по сравнению с январем-июнем 2018 уменьшилось на 2,6% и составило 9677 человек.