 

Назначен новый прокурор Харьковской области

01 октября 2019 г. 8:20
Источник: Украинская правда
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области главу Харьковской местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова.

Соответствующее заявление генпрокурора появилось в распоряжении издания «Украинская Правда» вечером 30 сентября.

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", - сказано в тексте заявления.

По данным издания, основанием освобождения от должности главы местной прокуратуры №2 указано заявление Фильчакова.

Сегодня, 1 октября, на сайте Генеральной прокуратуры Украины появилось соответствующая информация о назначении Александра Фильчакова на должность главы прокуратуры Харьковской области,  сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее, 26 сентября, Рябошапка уволил переназначенного месяц назад прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

 

 

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