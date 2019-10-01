Назначен новый прокурор Харьковской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области главу Харьковской местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова.

Соответствующее заявление генпрокурора появилось в распоряжении издания «Украинская Правда» вечером 30 сентября.

"Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области", - сказано в тексте заявления.

По данным издания, основанием освобождения от должности главы местной прокуратуры №2 указано заявление Фильчакова.

Сегодня, 1 октября, на сайте Генеральной прокуратуры Украины появилось соответствующая информация о назначении Александра Фильчакова на должность главы прокуратуры Харьковской области, сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее, 26 сентября, Рябошапка уволил переназначенного месяц назад прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.