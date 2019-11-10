Названа возможная причина заболевания от курения электронных сигарет

10 ноября 2019 г. 13:50
Источник: Корреспондент.net
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами.

По мнению специалистов, ей может быть ацетат витамина Е.

Вещество представляет угрозу при нагревании и вдыхании.

Выводы исследования подтверждают 29 случаями заболеваний.

В каждом из них нашли следы ацетата витамина Е, других токсических элементов выявить не удалось. 

Ацетат витамина Е часто используют для средств по уходу за кожей.

При проглатывании он не представляет угрозы, но опасен при нагревании и вдыхании.

в то же время специалисты считают, что для установления точных причин нужно больше научных данных.

Напомним, в США зарегистрировано более двух тысяч заболеваний, 39 человек умерли.

Все они использовали электронные сигареты.

 

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