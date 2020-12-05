Названы главные люди 2020 года по версии Bloomberg

Американское агентство Bloomberg составило список из 50 человек, которые достигли выдающихся достижений в своей сфере в 2020 году. Список, размещенный на сайте агентства, состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Дополнительную категорию вошли люди, чье включение в список главных людей "никого не удивит".
В сегменте "Политика" выдающиеся:
Бизнес:
Развлечения:
Финансы:
Наука и технологии:
В категорию людей, чье включение в этот список "никого не удивит", попали президент страны-агрессора Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и избранный новый президент Джо Байден, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и папа римский Франциск. Дополнительно к ним в эту категорию попали основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, глава Facebook Марк Цукерберг.