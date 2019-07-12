 

«Не словом, а делом»: в Харькове открыли обновленные отделения «Укрпочты»

12 июля 2019 г. 19:55
Автор: Кристина Асыка
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С сегодняшнего дня получать услуги в отделениях «Укрпочты» харьковчане смогут на новом уровне. Благодаря сотрудничеству благотворительного Фонда Александра Грановского совместно с дирекцией АО «Укрпочта», а также мэрией Харькова, 12 июня был подписан меморандум, результаты которого горожане смогут ощутить на себе уже сейчас. Благодаря этой инициативе, был осуществлён ремонт отделений связи. К тому же, их переоборудовали с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Александр Грановский, народный депутат Украины:

Мы втроем, в лице городского головы Геннадия Адольфовича, «Укрпочты» и Фонда Александра Грановского, мы придумали конструкцию. Депутаты городского совета её поддержали, и таким образом высвободили средства «Укрпочты», которые ранее они оплачивали за коммунальные помещения. Сегодня у них есть возможность вкладывать эти деньги в ремонтные работы. И, в частности, в дополнение к этому, также была приобретена мебель, появились пандусы, в тех помещениях, где их никогда не было.

По словам генерального директора «Укрпочты» Игоря Смилянского, совместно с Фондом Александра Грановского, руководствовались потребностями людей пожилого возраста, молодых мамочек, а также людей с инвалидностью. Теперь первые 4 отделения связи оснащены современной мебелью, пандусами, детскими уголками, табличками со шрифтом Брайля, а также другими не менее важными дополнениями.

Игорь Смилянский, генеральный директор АО «Укрпочта»:

Мы смогли показать пример, когда сегодня - ровно месяц с момента подписания меморандума. 12 июня мы его подписали, а 12 июля уже есть результат. Если бы все так менялось. До этого, как мы обещали в прошлый раз, мы провели обучение для людей с инвалидностью, как продавать свои изделия.

Начальница почтового отделения «Укрпочты» №108 говорит, изменения в отделениях уже смогли ощутить не только посетители, но и сотрудники. По её словам, ремонт, который проводился ранее, оставлял желать лучшего. А теперь и им  работать намного приятнее, и посетители, приходя забрать посылку или получить пенсию, делятся положительными откликами.  

Ольга Дрокина, начальница отделения почтовой связи «Укрпочта» №108:

У нас теперь и мамочки с колясками могут подойти - раньше это было проблемно. А сейчас спокойно девочки с колясками сюда заходят.  Ну, люди с инвалидностью у нас пока не часто приходят, хотя есть у нас женщина - она на коляске, молодая, с двумя детками.

Данный ремонт, по убеждению Александра Грановского, должен стать примером и для других отделений связи в Харькове и в Украине в целом, ведь такими они должны быть изначально. Обновленные отделения «Укрпочты» в Харькове находятся по адресам: Сумская, 12, Пушкинская, 96, Семёна Челюскина, 1, Академическая, 1
 

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